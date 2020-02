Mark Labrand wordt voor de eerste keer vader

Zijn vrouw, Stephanie Labrand, is in verwachting van een meisje. „Nou kleine, we hadden helemaal niet op jou gerekend, we waren met hele andere dingen bezig”, vertelt Mark. „Eigenlijk schrokken we er een beetje van in eerste instantie.”

Hij vervolgt: „Je vader weet nog goed, je mooie moeder kwam naast hem zitten in de auto en we keken elkaar aan en pakten elkaars hand vast. En woorden waren niet eens nodig. We wisten: het is gewoon jouw tijd om bij ons te komen.”

Nadat Mark tijdens een vakantie in 2015 Zuid-Afrika op zijn knieën is gegaan, trouwden ze in de zomer van dat jaar. Eerst in Nederland en een paar maanden later met een groots feest op Ibiza. Het stel is al ruim tien jaar samen.