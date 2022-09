Zangeres Sarita Lorena over dood vriend: ’Sommige dagen gaan slecht’

Een maand voor de eerste aflevering van Beste Zangers wordt dj en producer Siki Martina doodgeschoten. Sarita vindt het om die reden soms lastig om naar Beste Zangers te kijken. „Omdat ik dit (haar deelname aan Beste Zangers, red.) had besproken met hem, is het wel soms moeilijk om ernaar te kijken”, legt ze uit. „Maar ik wil altijd het positieve van het verhaal zien, dus soms kan ik wel genieten van de uitzendingen.”

Over Siki’s dood is een hoop onduidelijk. Het onderzoek is nog altijd in volle gang. „Als ik de antwoorden krijg, en dat geldt niet alleen voor mij maar ook voor alle nabestaanden, denk ik dat het toch wel enigszins een stukje rust biedt”, zegt Sarita. „Een mogelijke afsluiting van het rouwproces.”

De komende tijd richt Sarita zich op positieve dingen. Zo staat ze volgend jaar in Rotterdam Ahoy met Beste Zangers en start ze met haar eigen clubtour. „Daar heb ik heel veel zin in.”