FLIKKEN-acteur liet eigen sterven vastleggen op video

Johan Ooms met Angela Schijf in hitserie Flikken Maastricht. Ⓒ AVROTROS

Hij stond met de groten van het Nederlandse toneel op de planken en JOHAN OOMS speelde in talloze films en series, zoals Baantjer en Flikken Maastricht. Maar de meest opzienbarende scène uit zijn leven is waarschijnlijk wel de laatste. Thuis in Amsterdam liet hij zijn eigen sterfscène vastleggen op zijn eigen zelfverkozen ’Uur U’. Wat hem daartoe bracht, vertelt hij in een even opzienbarende afscheidsvideo…