Ooit neergeschoten en gespot met Romelu Lukaku: wie is Megan Thee Stallion?

Megan Thee Stallion Ⓒ Getty Images

Zijn privéleven is doorgaans een groot mysterie, maar foto’s waarop Romelu Lukaku (30) hand in hand loopt met Megan Thee Stallion (28) lijken nu meer prijs te geven over zijn liefdesleven. Dat van haar liep – op z’n zachtst gezegd – niet over rozen, met een ’vriend’ die haar neerschoot na een feest.