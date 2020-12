Zweedse koning noemt coronabeleid ’een mislukking’

„Hij gaat zijn boekje niet te buiten, maar het is ongewoon scherp”, meende hoogleraar Joakim Nergelius van de Universiteit van Örebro in een reactie in de krant Expressen. „Hij had ook kunnen zeggen ’het is tragisch, of iets dergelijks, maar hij spreekt van falen en een mislukking.”

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hadden twee maanden geleden ook al voor enige opschudding gezorgd toen ze zich bij een bezoek aan het Karolinka-ziekenhuis lieten ontvallen niets te begrijpen van het Zweedse beleid aangaande het dragen van mondkapjes. Hoewel dat wereldwijd werd aangeraden, werd het in Zweden juist ontraden. Het zou niet helpen. „Ik denk dat veel mensen willen weten waarom we ze niet moeten dragen”, aldus koningin Silvia. „Niemand die me dat kan uitleggen”, voegde koning Carl Gustaf eraan toe.

Verbindende rol

De Zweedse koning wordt geacht een verbindende rol te spelen en zich te onthouden van politieke uitspraken. In de traditionele terugblik op de activiteiten van de koninklijke familie, die SVT later deze maand uitzendt, spreekt Carl Gustaf over de pijn van families die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun geliefden die zijn gestorven aan het coronavirus.

De koning vertelt zich bewust te zijn van het risico op besmetting voor hem en zijn vrouw. „Het komt steeds dichterbij”, merkt hij op. In november raakten zijn zoon prins Carl Philip en schoondochter prinses Sofia besmet en onderging het koningspaar een coronatest, waaruit bleek dat de twee niet besmet waren.