De bizarre streken van typetjeskoning Sacha Baron Cohen

Cohen als Borat, Ali G, Brüno en nu als de serieuze Mossad-agent Eli Cohen. Ⓒ BSR Agency / Netflix

Van de onnozele, seksistische straatjongen Ali G tot de politiek incorrecte Borat en de man die provocerende interviews met machthebbers tot satire verhief, is Sacha Baron Cohen het serieuze pad ingeslagen. Zijn lange komische carrière blijkt de opmaat te zijn geweest voor zijn hoofdrol in The Spy. Undercoveragent Eli Cohen is eigenlijk een ’extreme versie’ van de alleskunner zelf.