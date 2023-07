Moordmysterie in seniorenflat

Het leven zit vijftigplusser en oud-rechercheur Barbara van Eck niet mee. Als pas gescheiden vrouw is zij ook nog eens oneervol ontslagen uit het politiekorps, waardoor ze nu noodgedwongen als kattenoppas werkt. En dat terwijl Babs eigenlijk een hondenmens is.

In het op het oog zo keurige seniorencomplex waar ze drie weken lang voor twee katten zal zorgen, valt bovendien de ene dode na de andere te betreuren. Een bejaarde dame sterft onder vreemde omstandigheden in bad. Een oude man tuimelt pardoes over de reling van het Franse balkon. Is het een tragische ongeval, zelfmoord of misschien toch moord?

Nieuw bloed

Barbara is overduidelijk met haar speurneus in de boter gevallen. En hoewel ze officieel geen diender meer is, gaat ze - eigenzinnig als ze is - toch op onderzoek uit. Het komt enkele andere bewoners wel verdomd goed uit, dat de oudjes bij bosjes neervallen. Sommigen spreken zelfs hardop uit dat er behoefte is aan ’nieuw bloed’, oftewel aan senioren die jonger, energieker en vooral rijker zijn.

Nieuw bloed is de eerste titel in een nieuwe reeks van de Nederlandse thrillerschrijfster Jet van Vuuren. Er zullen na deze nog meer Barbara van Eck-mysteries volgen. Trouwe lezers van haar thrillers met steevast vrouwen in de hoofdrol zullen zeker gecharmeerd zijn van de wat stuurse Babs, die heel wat tegenslagen in haar leven heeft gehad.

Bible belt

Maar Van Vuuren, die al vijftien boeken op haar naam heeft staan, wil in dit verhaal wel wat te veel tegelijkertijd. Want behalve de raadselachtige doden in de flat, speelt er ook nog een trauma uit haar jeugd in de bible belt. Iemand die haar als puber heeft gekend, bedreigt haar.

Het duizelt de lezer die in korte tijd wel heel veel nieuwe personages en informatie te verwerken krijgt. Aan meevoelen met Babs, die haar leven niet zeker is, aangevallen wordt en zelf ook weer een geliefde moet begraven, komt hij niet toe. Cosy crime heeft op zijn best een lach en een traan, en die ontbreken hier helaas net te vaak.

Paola van de Velde

✭✭✭