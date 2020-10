Ariana Grande scoort bij fans met nummer op nieuw album

De 27-jarige popster heeft haar album vrijdag gereleased en heeft het al succesvol onder de aandacht weten te brengen van haar volgers. Die vonden uit dat de teksten van het nummer 34+35 over een bepaald seksstandje gingen. ’Betekent dat ik ’69’ met je wil doen, no sh*t, wiskundeklas, ik was er nooit goed in’

Volgers die er wel goed in waren, hadden al snel één en één bij elkaar opgeteld en kwamen tot de conclusie dat 34 en 35 samen 69 waren. „Ik lach me suf. Leuk Ari.”

Eerder wist ze met de titelsong van haar album al rumoer te creëren: fans speculeerden toen op Twitter dat het lied over haar ex Pete Davidson ging.