Nicola zou aanstichter zijn in nieuwe moderel ’Schoondochter Beckham neemt nu wraak’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Er kan geen lachje af bij Victoria Beckham tijdens de Fashion Week in Parijs. Ⓒ BrunoPress

Een kostbare klap voor Victoria Beckham: de beroemde modellenzussen Gigi en Bella Hadid zetten hun beste beentje voor bij de concurrent. En dat terwijl het mode-imperium van de vrouw van David Beckham toch al niet stevig in de stiletto’s staat. Is de schoondochter van Posh Spice de kwade genius in dit verhaal?