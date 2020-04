Jan Slagter ligt ’s nachts wakker van coronacrisis

De baas van Omroep Max denkt dat het heel goed is dat ook journalisten in deze tijd erkennen dat zij bang zijn en met het onderwerp corona worstelen. „Wij praten daar misschien te weinig over, ook tegen elkaar”, stelde Slagter. „Maar ik heb gister een gesprek gehad met iemand die een verschrikkelijk coronaverhaal had. Ik ben daarna een uur van slag. Dat mag je als journalist óók soms echt uitspreken.”

Voor de doelgroep van zijn omroep, de ouderen, besloot de omroepbaas dan ook toen het coronavirus in Nederland toesloeg om de handen ineen te slaan met de Luisterlijn. „Het lucht ook op om dat soort dingen af en toe zelf uit te spreken en te erkennen. Dat merken wij nu ook bij de Max-luisterlijn: soms kan het al helpen om gewoon even iets waarmee je zit te delen.”