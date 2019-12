Rihanna heeft geen haast met nieuw album

De 31-jarige Rihanna deelde een filmpje van een hondje dat zijn hoofd heftig beweegt op het nummer Jump Around van House of Pain. „Update: ik in mijn eentje luisterend naar R9 en weigerend om het uit te brengen”, schreef Rihanna erbij.

Fans van de zangeres wachten al bijna vier jaar op haar negende plaat. Eind vorig jaar beloofde Rihanna dat ze dit jaar nog met de opvolger van Anti zou komen.