Medische behandeling sultan van Oman gestopt

De sultan van Oman is vrijdagochtend vertrokken uit Brussel. De 79-jarige Qaboos was zondag aangekomen voor medische behandelingen in een ziekenhuis in Leuven, maar deze zijn in goed overleg stopgezet. Dat heeft het UZ Leuven vrijdag laten weten aan Belgische media. De sultan is inmiddels weer thuis.