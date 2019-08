Deze boeren doen mee aan nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw

Op 1 september worden de tien voorgesteld aan het publiek. Volgens Yvon Jaspers gaat het om tien „hele leuke totaal andere boeren dan andere jaren.” Op de website van het programma vertelt ze: „Ze wonen verspreid over heel Nederland; misschien wel bij jou in het dorp of aan de rand van jouw stad? Ze hebben heel verschillende bedrijven en karakters.”

Inmiddels zijn er 75 Boer Zoekt Vrouw-baby’s geboren en zijn er vele stellen getrouwd. Het programma is toe aan het elfde seizoen, maar genoeg heeft de presentatrice er nog lang niet van. „Hoe leuk is het om opnieuw mensen te begeleiden die zich zo kwetsbaar op durven stellen, die misschien wel de komende maanden iemand ontmoeten waardoor hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn? Waar misschien over een tijdje dat stille huis gevuld gaat worden met liefde en voor sommigen zelfs een gezin. Dat verveelt nooit!”

Met veel van de boeren heeft Yvon nog steeds contact: „Ik overdrijf niet als ik zeg dat het vrijwel dagelijks is. Bij sommigen kom ik geregeld over de vloer, met of zonder camera. We zien elkaar natuurlijk op reünies en af en toe op een feestje. Maar vooral via de app is het een gezellige familie. De droogte, de nieuwe tractor, de seizoenen in verschillende provincies of landen, verjaardagen, geboortes, agrarische adviezen. Alles komt voorbij.”