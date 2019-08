Chateau Marillaux ook in 2020 volgeboekt

Eerder werd al bekend dat hun chateau voor dit jaar al helemaal volgeboekt was, maar ook voor het volgende jaar zijn de Meilandjes van succes verzekerd. Eind augustus gaat het tweede seizoen van hun realityserie van start waardoor hun chateau opnieuw vol in de schijnwerpers staan. Mogelijk zal dit er wederom voor zorgen dat de boekingen opnieuw een boost krijgen.

De familie Meiland werd bekend door het programma Ik Vertrek waarin zij in 2006 werden gevolgd tijdens de renovatie van en later het runnen van een Bed & Breakfast in het kasteel. De realityserie Chateau Meiland is in 2019 van start gegaan en viel direct goed in de smaak.

Waar de kijker in het eerste seizoen kon genieten van de verbouwing van het kasteel, in de stad Limoges om er een chambres d’hôtes van te maken, is in het tweede seizoen onder meer te zien hoe het de gasten bevalt bij de Meilandjes.