Adele: ’Mijn vader trok een vuilniszak over mijn hoofd’

„Een van mijn favoriete jeugdherinneringen is toen mijn vader me ophaalde bij mijn moeder, wat zeldzaam was. Hij presenteerde me aan mijn grootouders met een vuilniszak over mijn hoofd”, sprak ze het publiek toe. „Het was met goede bedoelingen. Ik hou van hem.”

Adele spreekt de laatste jaren steeds openhartiger over haar relatie - of eigenlijk het ontbreken daarvan - met haar vader, Mark Evans. Tijdens het concert greep ze de kans aan om deze mooie herinnering te delen. „Hij zette me eigenlijk als verrassing op de stoep van hun huis en deed een vuilniszak over mijn hoofd, alsof ik daar was afgeleverd”, vervolgde ze. „Mijn oma was zo verrast en blij me te zien. Het was absoluut geweldig.” Adele beseft echter maar al te goed dat dit verhaal verkeerd opgevat kan worden. „Soms, als ik over hem vertel, weet ik niet of het grappig is of niet.”

Mark overleed in 2021 op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Adele en haar vader hadden nog nauwelijks contact. „Hij heeft altijd nog hoop gehad dat het goed zou komen tussen hem en Adele, maar het bleef zoals het was”, vertelde een insider destijds aan The Sun „Mark probeerde een paar keer om de boel te lijmen, maar het was duidelijk te laat.”

De vader van Adele verliet zijn gezin toen de zangeres drie haar oud was. In 2011 verbrak Adele het complete contact met haar vader nadat hij een boekje open had gedaan over hun leven. De zangeres sprak daarop uit nooit meer iets met hem te maken willen hebben.