Zwager koning Felipe mag weekends uit de gevangenis

Iñaki (53) had daar al verschillende keren om gevraagd en kreeg daarvoor ook steun van de gevangenis waar hij vastzat, maar de rechtbank in Palma had het verzoek afgewezen. „Zonder duidelijke motivatie en in strijd met het gelijkheidsbeginsel”, aldus de rechter van de Toezichtskamer. Andere veroordeelden in zijn zaak, onder wie zijn toenmalige zakenpartner, genoten inmiddels al wel van het lichtere regime.

Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij de beslissing van de rechter en tekent geen beroep aan, meldt de krant El País. Voor Iñaki betekent het ’lichte regime’ dat hij ’half vrij’ komt. Hij hoeft nog maar een paar dagen per week in de gevangenis te blijven: van maandag tot donderdag. De andere dagen mag hij thuis slapen. Hij krijgt ook recht op 36 ’vakantiedagen’ en heeft uitzicht op volledige vrijlating op 1 mei 2022 wanneer tweederde van zijn straf van vijf jaar en tien maanden erop zit.

Helemaal zonder voorwaarden is het nieuwe regime niet. Iñaki was al overgeplaatst van de vrouwengevangenis in Brieva naar het sociaal reïntegratiecentrum in Alcalá de Henares. Dat was bedoeld als een soort tussenoplossing omdat hem het lichtere regime - graad drie volgens het penitentiaire systeem - was geweigerd.

Hij moet daar, omdat hij is veroordeeld voor onder meer corruptie, deelnemen aan het een programma voor de re-integratie van economische criminelen. Zijn vrijwilligerswerk in het opvanghuis Don Orione in Madrid is niet langer vrijblijvend, maar wordt echt werk - als opstap naar terugkeer in de samenleving.