’Hello, Dolly!’ stopt, maar wel nieuwe titels

Eerder moest Medialane, onder leiding van Iris van den Ende, al bekend maken dat de voor het komende seizoen aangekondigde musical Waitress met Willemijn Verkaik niet door kon gaan, maar nu is ook besloten om de stekker uit Hello, Dolly! te trekken. Het blijkt financieel niet haalbaar om de voorstelling vanaf september weer te gaan spelen zolang de zaalbezetting nog altijd beperkt is.

Barbra Streisand

De kersverse theaterproducent heeft ervoor gekozen om in plaats daarvan in eerste instantie wat kleinere voorstellingen het land in te sturen. Zo gaan Simone Kleinsma en Paul de Leeuw samen het theater in met het intieme, muzikale programma Paul & Simone: Zonder Jou en zal Freek Bartels de solo Buyer & Cellar gaan spelen. Hierin speelt Bartels een ontslagen acteur die als winkelbediende in de daadwerkelijk bestaande ’winkelstraat’ in de kelder van de villa van zangeres Barbra Streisand gaat werken.

Diana

Men blijft ondertussen hoopvol en gaat er vooralsnog vanuit dat de momenteel in ontwikkeling zijnde muscial Diana & Zonen in het najaar van 2021 gewoon gespeeld kan worden. Dick van den Heuvel schrijft het script van dit ’moderne koningsdrama’, met als uitgangspunt het moment dat prins Harry zijn broer William vertelt dat hij voor een gescheiden Hollywood-actrice is gevallen. De audities zijn op dit moment in volle gang.

In het voorjaar van 2021 brengt men bovendien de comedy An Act of God in samenwerking met het DeLaMar Theater, waar deze satirische voorstelling over de tien geboden exclusief te zien zal zijn. In Amerika werd de hoofdrol gespeeld door Jim Parsons (Sheldon uit The Big Bang Theory) en Sean Hayes (Jack uit Will & Grace). Wie de rol in Nederland gaat spelen, is nog niet bekend.

Daarnaast zijn er verregaande gesprekken gaande over het produceren van een eigen versie van de internationale hitmusical Come From Away. Deze productie vertelt het waargebeurde verhaal van het kleine Canadese plaatsje Gander dat op 11 september 2001 werd overspoeld door gestrande vliegtuigpassagiers uit maar liefst 38 vliegtuigen. De voorstelling laat zien wat er voor moois uit een crisissituatie kan voortkomen.