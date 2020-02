Selena Gomez komt met eigen make-upmerk

Het merk heet Rare Beauty en moet vanaf deze zomer in Amerikaanse vestigingen van winkelketen Sephora liggen. De 27-jarige Selena zegt al twee jaar met het project bezig te zijn. In een video op Instagram, waarop ze in de weer is met onder meer lippenstift en blusher, vertelt ze wat het idee is achter haar make-uplijn. „Bijzonder zijn, draait om jezelf zijn. Ik ben ermee gestopt om perfect te zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn.”

Ze vervolgt: „Het gaat er niet om hoe anderen jou zien, het gaat erom hoe jij jezelf ziet.” Of Selena naast make-up ook met andere beautyproducten komt is nog niet bekend. Met Rare Beauty, een verwijzing naar haar nieuwe album Rare, gaat Gomez de concurrentie aan met onder meer Kim Kardashian, Rihanna en Kylie Jenner. Laatstgenoemde wist met haar cosmetica-imperium miljardair te worden.