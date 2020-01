Hillary Clinton op filmfestival Sundance

Documentairemaakster Nanette Burstein en Clinton houden op 26 januari een kleinschalig vragenuurtje over de serie, die de avond ervoor in première gaat. De docureeks heeft de titel Hillary gekregen en omvat het hele leven van de voormalig First Lady. Zijzelf, maar ook haar echtgenoot Bill, dochter Chelsea, vrienden, collega’s en journalisten komen in de serie aan het woord.

Sundance maakte donderdag meer gasten bekend. Ook Ron Howard komt daar praten over zijn documentaire. De filmmaker stortte zich afgelopen jaar op een film over de nasleep van de bosbranden in Californië in 2017, die de titel Rebuilding Paradise kreeg. Ook onder meer Ai Weiwei, Kerry Washington en Lin-Manuel Miranda zijn gestrikt als sprekers op het festival.