Hans Kazàn: ’Mislukte Houdini-truc slecht voorbereid’

„Het is een hele tragische gebeurtenis maar ook een klein beetje dom. Hij is niet de eerste en niet de laatste die een slecht voorbereide truc met de dood heeft moeten bekopen”, zegt Hans in de show van Paul Rabbering op NPO Radio 2.

Chanchal Lahiri liet zich maandag voor de beroemde truc van de wereldberoemde goochelaar geboeid met een ketting en vastgebonden met een touw in het water zakken. Hij zou zichzelf moeten bevrijden, maar dat lukte niet en hij verdronk. Volgens Hans heeft dat onder meer te maken gehad met de voorbereiding. „Houdini had altijd een groep vertrouwde mensen om zich heen om hem te helpen en in te grijpen als het mis ging. Zij wisten precies hoe de truc ging. Deze meneer heeft dat hoogstwaarschijnlijk niet gehad.”

Ook het gebruik van henneptouw was onverstandig. „Uit dat touw kun je op het droge prima ontsnappen maar in het water zwelt dat touw op en kom je met geen mogelijkheid los. En doordat je ook verzwaard bent met metalen kettingen, verdrink je makkelijk.”

De illusionist heeft zelf ook ooit ondervonden hoe het is als een truc flink de mist ingaat. Tijdens een uitzending op televisie jaren geleden moest Hans ontsnappen uit een glazen bak met water, maar dat ging door de zenuwen niet goed. „Door de spanning van het optreden kreeg ik een sloot water binnen en kon ik nauwelijks meer ademhalen”, blikt hij terug. Daarnaast kwamen er korreltjes kit in het water en die gingen zijn luchtpijp in. „Ik heb driekwart jaar lopen hoesten en proesten. Ik weet nog dat ik dacht: dit moet ik nooit meer doen.”