Eddy Ouwens: 'Oude muzikanten worden gediscrimineerd'

Als 13-jarige jongen was Eddy Ouwens ooit de jongste impresario van Nederland. Ook schreef en produceerde hij tientallen hits voor verschillende artiesten en wist hij, als Danny Mirror, zelf een wereldwijde hit te scoren met het nummer I Remember Elvis Presley (The King Is Dead). Onder dat pseudoniem brengt hij nu opnieuw een single uit. Maar de hoop, of beter: illusie, dat For All Unborn een succes wordt, heeft de 77-jarige zanger en producer nooit gehad

Hitmaker Eddy Ouwens breekt eens lans voor zijn generatiegenoten: „We worden gediscrimineerd.” Ⓒ I Shoot People