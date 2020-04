’Toch geen live-interview met Meghan in Good Morning America’

Volgens ABC zou Meghan ’een exclusief inkijkje geven’ in haar nieuwste werk, maar dat lijkt vooralsnog niet te gaan gebeuren, melden haar woordvoerders aan Page Six. Het zou het eerste interview van Meghan worden sinds zij en Harry besloten terug te treden als ’senior members’ van de Britse koninklijke familie. In plaats van een live gesprek, blijkt dat Good Morning America al eerder opgenomen materiaal uit de film Elephant uitzenden.

De hertogin verzorgde de voice-over voor de documentaire die sinds begin deze maand op Disney+ te vinden is. Hoewel Elephant pas verschijnt nu Harry en Meghan naar de Verenigde Staten zijn verhuisd, sprak Meghan de documentaire in toen ze nog een ’senior royal’ was. Meghan dook afgelopen najaar de studio in, naar verluidt met Harry aan haar zijde.