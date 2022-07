Gerard Cox haalt stevig uit naar hedendaagse muziek

„Als je me kwaad of naar bed wil hebben, moet je hiphop gaan draaien”, zei Cox. „Of rap. Dat vind ik zo’n flauwekul. Zo vreselijk lelijk ook.” Volgens de Rotterdammer zijn de teksten meestal ook niet te verstaan. „En als je het verstaat dan rijmt het niet.” Kleinsma werpt nog tegen dat rijmen tegenwoordig niet meer hoeft. „Ik vind dat slecht”, mopperde de inmiddels 82-jarige Cox door.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel, over Davina Michelle is hij wél te spreken. „Ik hoorde tot mijn verbazing een liedje van een meisje die ’het duurt te lang’ zingt. En dat vond ik heel goed.” Prettige bijkomstigheid voor Cox is dat de zangeres ook uit zijn geliefde Rotterdam komt.

In het programma kwam ook Robert Long ter sprake. Cox en Long werkten lang samen en werden goede vrienden. Cox vertelde dat hij aan het begin van deze eeuw een opbeurende brief kreeg van Long. Hem was ter ore gekomen dat Cox het allemaal niet meer zag zitten en wilde stoppen met optreden. „Ik had het zo druk, dus belde hem op om te zeggen dat het allemaal wel meeviel.” Kort daarop overleed Long. „Ik ben daar toen veel te slordig mee omgegaan”, zegt hij nu. Cox noemde Long een geweldige liedjesschrijver met een eigen stijl en een beminnelijk mens.