Beleeft Emma Heesters in 2020 haar grote doorbraak?

„Ik hoor van veel mensen dat dit mijn jaar gaat worden”, zegt Emma tegen BuzzE. Er is volgens haar in ieder geval veel nieuwe muziek op komst. „Er komen veel singles. Ik heb ook nog een platendeal in Amerika, dus er komt ook een Engelstalige single aan. In Nederland ga ik me gewoon op het Nederlands focussen.

Op dat laatste gebied kunnen Emma’s fans ’enkele grote samenwerkingen’ verwachten, zo geeft ze weg. De zangeres wil nog niet zeggen om welke artiesten het gaat. „Dat mag ik nog niet zeggen”, lacht ze. „Maar ik denk dat het over een paar weken wel bekend wordt.”

Een album komt er nog even niet. Emma, bekend van haar optreden in het laatste seizoen van Beste zangers, wil eerst ontdekken waar ze heen wil als artiest. „Ik wil gewoon eerst wat singles doen en mij daar op richten en kijken wat ik als artiest zelf wil. Zodra ik dat weet ga ik aan een album werken.”