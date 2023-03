The Weeknd schikt in plagiaatzaak over ’Call Out My Name’

De rechtszaak werd al in 2021 aangespannen door het duo, dat bestaat uit producers Suniel Fox en Henry Strange. Volgens Epikker vertoonden de twee nummers gelijkenissen in onder meer melodie, tempo en tonen. Bovendien claimden de mannen dat zij bewijs hadden dat The Weeknd het nummer Vibeking had gehoord voordat hij begon met het schrijven van Call Out My Name. De Canadese zanger zou in een e-mail positief hebben gereageerd.

Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, heeft de beschuldigingen ontkend maar inmiddels is een schikking getroffen in de zaak. Details van de schikking zijn niet bekend, maar Fox en Strange eisten in de zaak de opbrengsten van Call Out My Name en dekking van de juridische kosten voor de zaak.

Het nummer uit 2018 werd in verschillende landen een top 10-hit. In Canada, het thuisland van The Weeknd, stond het nummer bovenaan de hitlijsten. In Nederland piekte Call Out My Name op plek 14 van de Single Top 100.