Cabaretier Jeroen van Merwijk klaar voor ’zijn vriend de dood’

Jeroen van Merwijk: „Je hebt talent nodig om talent te herkennen.” Ⓒ Foto Merlijn Doomernik

De artsen hebben Jeroen van Merwijk opgegeven. Toch beweert de 65-jarige kunstenaar, liedjesschrijver en cabaretier vanuit zijn huis in Frankrijk, waar hij zijn dagen schilderend doorbrengt in zijn atelier, dat hij gelukkiger is dan hij in lange tijd geweest is. „Het klinkt misschien gek, maar ik had dit voor geen goud willen missen.”