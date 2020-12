Jeff Bridges geeft strijd niet op...

Het gaat Jeff Bridges naar eigen zeggen, ondanks zijn ziekte, goed. Hij is inmiddels echter onherkenbaar. Ⓒ Instagram

Van zijn handelsmerk, zijn lange haren en dito ruige baard, is niets meer over, maar desondanks houdt JEFF BRIDGES de moed erin. De acteur maakte in oktober bekend lymfeklierkanker te hebben en is inmiddels gestart met de behandelingen. „Ik voel me goed”, aldus de 71-jarige ster uit onder meer The Big Lebowski.