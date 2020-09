BZV-Annemiek en vriend uit elkaar

„Liefde, het blijft lastig! Na een aantal mooie maanden hebben Charlie en ik samen besloten om uit elkaar te gaan”, schrijft Annemiek op Instagram.

„Vanuit liefde en wederzijds respect is de conclusie dat we te verschillend zijn om een relatie te laten slagen en gaan wij als vrienden uit elkaar.”

Annemiek leerde Charlie na haar Boer zoekt vrouw-avontuur kennen. Via Instagram kwamen de twee met elkaar in contact. „Ik zag zijn foto en dacht: wow, wie ben jij dan?” zei de destijds verliefde Annemiek in gesprek met Yvon Jaspers. „Sindsdien zijn we in gesprek geraakt en niet meer gestopt.”