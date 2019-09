Gigi Hadid opnieuw aangeklaagd door paparazzo

„Gigi was niet gerechtigd om mijn foto te gebruiken en ook heb ik haar als rechthebbende geen toestemming gegeven dat te doe, n”, zegt O’Neil. De fotograaf eist excuses van Gigi en wil ook een schadevergoeding hebben voor het onrechtmatig gebruik van zijn beeld. Hij meent recht te hebben’op ’tenminste 150.000 dollar’.

Hadid, die onlangs in Nederland was om de begrafenis van haar Nederlandse grootmoeder Ans bij te wonen, heeft nog niet gereageerd op het incident. In 2018 werd ze ook al eens aangeklaagd voor een soortgelijk vergrijp. Daarop reageerde ze destijds via sociale media: „Ik begrijp dat jullie hiervan leven en ik weet dat dit onderdeel is van mijn beroep, maar er is een grens. We zijn mensen en soms kost het me heel veel moed om met jullie om te gaan, omdat ik verder alleen maar de negatieve kanten zie van jullie aanwezigheid in mijn leven.”