Kobe Bryant deelt eerste foto van baby

„Ons kleine prinsesje Capri Kobe Bryant ’KoKo 6/20/19”, schrijft de kersverse vader bij de foto op Instagram, waarop een slapende Capri te zien is. Het meisje, de vierde dochter van het koppel, is gewikkeld in een pastelroze deken.

Kobe en Vanessa maakten in januari bekend opnieuw ouders te worden van een meisje. Ze hadden al drie kinderen: Natalia (16), Gianna (13) en Bianka (2).

Bryant (40) zette drie jaar jaar geleden een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde twintig jaar in de NBA en werd vijf keer kampioen met Los Angeles Lakers.