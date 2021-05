Danny Vera in onderhandeling over eigen radioprogramma

Volgens de zegsvrouw is de zanger in gesprek met Rob Stenders, zendermanager van Radio Veronica. „Het zit er dik in dat hij uiteindelijk een programma gaat maken”, aldus de woordvoerder. Met welk programma en wanneer Danny op de radio te horen is, is nu nog niet bekend.

Danny Vera werd maandagochtend door Wilfred Genee al geconfronteerd met het bericht. Hoewel de zanger nog niets bevestigde, maakt hij wel duidelijk in ieder geval niet in de middag te gaan zitten. ,,Als ik al wat ga doen, dan is het dat ik ’oude mensen muziek’ ga draaien die Johan (Derksen, red.) ook mooi vindt. Dat is wat ik doe.”

Op 21 juni maakt Radio Veronica de vernieuwde programmering bekend.