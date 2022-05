Werken van Escher blijken bij Tussen Kunst en Kitsch 100.000 euro waard

De man die ze meebracht kende Escher persoonlijk: het was zijn overbuurman en zijn vader was goed bevriend met de in Leeuwarden geboren graficus. De twee printen kreeg hij van Escher persoonlijk overhandigd.

Het werk van Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is de laatste tijd flink in waarde gestegen. Dat komt voornamelijk door twee Amerikaanse verzamelaars die de prijzen wereldwijd doen stijgen.

In Tussen Kunst en Kitsch, gepresenteerd door Frits Sissing, worden vaker kostbare vondsten gedaan. Het record is een schilderij van Joost van Geel, Het Kantwerkstertje. In 2011 werd dat werk getaxeerd op 250.000 euro. In de twee jaar daarna werden een houten voorouderbeeld uit Congo (150.000 euro) en een collier (125.000 euro) ontdekt.