Prins Charles doneert tuinafval voor eco-kleding

„We vinden het geweldig om met prins Charles te werken, het is echt leuk om te doen. Hij is heel betrokken bij alles wat we maken, we hebben een goede band met hem. Hij weet veel van de materialen af. Het is een eer om als pionier in duurzaamheid gezien te worden, terwijl hij er zoveel kennis van heeft,’ aldus een van de twee oprichters van het merk. „Ik kan soms gewoon niet geloven dat ik met de aanstaande koning van Engeland samenwerk en gesprekken met hem heb over duurzaamheid. Je zou denken dat iemand met zoveel privileges helemaal niet geïnteresseerd is in wat wij doen, maar het tegendeel is waar. Daarbij heeft hij ook nog eens een goed gevoel voor humor, wat erg leuk is.”

Vin + Omi hebben nu twee collecties gemaakt in samenwerking met de royal. Voor de laatste collectie die tijdens de Londen fashionweek werd geshowd werden er onder meer houtsnippers, paardenharen, hortensia’s, brandnetels en wilgen verwerkt in de kleding, wat allemaal gedoneerd werd door Charles.