Bohemian Rhapsody van OG3NE krijgt veel lof

„Bohemian Rhapsody vanuit THUISISOLATIE!”, kondigen ze aan. En om kritiek zoals eerder op het ’Coronalied’ Zon van honderd BN’ers maar vast voor te zijn, schrijven ze erbij: „Als deze video helpt om je gedachten te verzetten, al is het maar voor even, dan hebben we ons doel bereikt.”

In tegenstelling tot Zon wordt OG3NE’s versie van Bohemian Rhapsody wel vol lof ontvangen. Mensen vinden hun weergave van de hit die bijna jaarlijks op 1 van de Top 2000 staat, ’supermooi’, ’te gek’ en ’bizar goed gewoon’. „Het klinkt fenomenaal meiden!!”, schrijft iemand lovend. „Dit is wel tot nu toe jullie beste thuisoptreden. Dat jullie dit doen maakt mij zo blij.”

https://twitter.com/OG3NE/status/1244942668188303361