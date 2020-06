Wende Snijders houdt hoop op buitenlands succes

Wende Snijders Ⓒ ANP Kippa

Wende Snijders zou eigenlijk onlangs zijn begonnen aan haar buitenlandse avontuur, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Toch is de zangeres vastberaden haar eerste internationale show in Londen, waarvoor ze samenwerkte met het gerenommeerde The Royal Court Theatre, op een later moment alsnog op te voeren.