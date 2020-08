Zo behandelde Ellen mensen van wie ze niet wist dat ze bij Ashton Kutcher hoorden

De acteur zegt niet met het team van The Ellen Show te hebben gesproken en zegt daarom alleen vanuit zijn eigen ervaring te vertellen wat hij van Ellen en haar werkwijze vindt. „Zij en haar team hebben mij en mijn team met respect en vriendelijkheid behandeld. Ze liep nooit te kijk met haar beroemdheid wat ik altijd als een verfrissende eerlijkheid zag”, meent Ashton. „Als er iets niet klopte, pakte zij het aan en zorgde ervoor dat het goed kwam.”

In de reacties op zijn bericht werd de acteur erop gewezen dat het nogal duidelijk was dat hij goed behandeld werd, omdat hij een beroemdheid is en Ellen daar volgens oud-medewerkers van de show altijd wel leuk mee omging. „Maar dit gaat ook over mijn team en mensen waarvan zij niet wist dat ik ermee samenwerkte”, pareert Ashton.

De talkshowhost ligt momenteel onder vuur vanwege een vermeend „onvriendelijk werkklimaat” achter de schermen bij haar middagshow. Ook zijn haar producers beschuldigd van seksueel wangedrag.

