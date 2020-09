Ⓒ RTL

Het is fijn om een programma te zien dat is gemaakt in coronatijd. Hoeft op de socials niet te worden gescandeerd: schande!, terwijl een show allang op de plank lag. Het geeft The voice senior zelfs nog wat extra vrolijkheid. Zo kan Heddy Lester door de crisis zomaar ’op de mond’ worden gezoend in de mallemolen.