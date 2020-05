’Ellen DeGeneres baalt als een stekker van negatieve berichtgeving’

„Ellen zit er helemaal doorheen. In eerste instantie dacht ze dat dit gewoon wat zure berichten waren van zogenaamde ’haters’, maar inmiddels neemt het een heel andere vorm aan. Mensen klappen echt uit de school over haar en niet bepaald op een zachte manier. Het gaat maar door en dat vreet aan haar”, aldus een bron.

Op Twitter deden al wilde verhalen de ronde over hoe Ellen zich als een diva zou hebben gedragen. Ook YouTube-ster Nikkie de Jager, die in januari te gast was in Ellens show, was teleurgesteld in de gang van zaken achter de schermen. „Ik werd niet even persoonlijk begroet, zoals dat bij Nederlandse talkshows wel het geval is. Het was best wel afstandelijk en kil allemaal, dat had ik niet verwacht”, vertelde ze in De Wereld Draait Door. Wel voelde ze zich vereerd om haar transgender coming-out verhaal voor zo’n groot publiek te mogen vertellen.

Toen Amerika ook op slot ging vanwege het coronavirus en iedereen genoodzaakt was thuis te blijven, kreeg DeGeneres veel kritiek over zich heen nadat ze op sociale media liet weten de zelfquarantaine als ’een gevangenisstraf te beschouwen’. Terwijl er miljoenen Amerikanen zonder werk, huis en eten kwamen te zitten vanwege de pandemie.

In de tussentijd hebben meerdere ex-werknemers een boekje opengedaan over de presentatrice. „Is ze altijd aardig? Nee”, vertelde een ex-medewerker aan The New York Post. „Het irriteert me dat mensen altijd maar denken dat ze lief en begaan is en dat ze daarmee wegkomt.”

De 62-jarige comédienne trekt zich alle kritiek volgens Us Weekly behoorlijk aan en is ontzettend dankbaar om haar vrouw Portia DeRossi bij zich te hebben. „Portia is haar klankbord, bij haar kan ze zichzelf zijn. En haar verdriet uiten, wat nu het geval is naar aanleiding van alle kritiek.”