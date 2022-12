Canadese TikTok-ster Megha Thakur (21) overleden

Op TikTok was Thakur met 930.000 volgers heel populair omdat ze graag benadrukte hoe belangrijk het is om te aanvaarden wie je bent en vertrouwen te hebben in jezelf. Body positivity vond ze heel erg belangrijk, zo weten haar volgers.

Het kwam als een complete verrassing toen ze op 24 november overleed, melden haar ouders. „Met een zwaar gemoed delen we mee dat het licht in ons leven, onze lieve, zorgzame en mooie dochter onverwacht overleden is. Ze hield van haar fans en zou gewild hebben dat jullie dit wisten.”