’Erfenis Prodigy-zanger Keith Flint grotendeels naar fiscus’

Keith had nog openstaande rekeningen bij de fiscus en had een schuld bij zijn eigen pub. Dit is nu volledig afbetaald.

De zanger, die in maart op 49-jarige leeftijd een einde aan zijn leven heeft gemaakt, zei in 2015 al dat hij vrij roekeloos met zijn geld omging. „Ik spaar helemaal nergens voor. Ik maak alles nu op”, zei hij destijds in een interview met FHM. „Ik heb altijd iets in me gehad dat, als ik klaar ben, ik een einde maak aan mijn leven.”