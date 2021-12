Gordon na relatiebreuk: ’Ik had de liefde voor geen goud willen missen’

De zanger deelt maandag een paar hoogtepunten van het afgelopen jaar. Zo kreeg hij zijn hondje Toto, emigreerde hij naar Dubai en zamelde hij meer dan 40.000 handtekeningen in tegen online pesten. Ook dat hij verliefd werd op Jeffrey was een hoogtepunt van „de hele wereld over samen op een roze wolk” naar „wat helaas is misgelopen.” Toch had hij het „voor geen goud willen missen.”

Gordon heeft nergens spijt van. „En alles loopt zoals het universum voor me heeft bepaald.” Ook dat het einde van het jaar door de lockdown „zuur” is, zorgt er niet voor dat hij zijn hoop verliest. De zanger blijft geloven in een wereld „waarin we kunnen leven met Covid” en hij „zal ook wederom blijven hopen op de liefde.”