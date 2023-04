’Rupert Murdoch (92) verbreekt verloving met nieuwe vlam (66)’

Volgens de Britse tabloid had Smith moeite met alle publiciteit. „Ze kon het gewoon niet aan om in de publiciteit te komen. Ze is erg gesloten”, weet een insider. Ook wordt gefluisterd dat Murdoch de bruiloft heeft afgeblazen omdat hij steeds ongemakkelijker werd van de uitgesproken evangelische opmerkingen van Smith.

Het nieuws over een aanstaande trouwerij werd pas twee weken geleden bekendgemaakt. Murdoch (92) meldde toen aan The New York Post dat de 66-jarige Smith waarschijnlijk zijn laatste vrouw zou worden. Ze werd gezien met een flinke diamanten ring aan haar vinger. Het sieraad zou ongeveer 2 miljoen dollar waard zijn.

De oprichter van News Corporation, een van ’s werelds grootste en invloedrijkste mediaconglomeraten, was vier keer eerder getrouwd. Het laatste huwelijk met model Jerry Hall eindigde vorige zomer na zes jaar. Eerder was Murdoch getrouwd met Wendi Deng (1999-2013), Anna Maria Torv (1967-1999) en Patricia Booker (1956-1967).