Robbie Williams schrijft nieuwe nummers voor Take That

De aankondiging komt enkele weken nadat Williams een online concert gaf met Take That. Een hereniging van Williams met Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald is dus aanstaande.

„Ik heb de laatste weken ook wat liedjes geschreven met Gary Barlow”, vertelt Williams. Hij weet niet wanneer deze af zijn, maar de zanger benadrukt dat ’we weer terugkomen’, refererend aan zichzelf en de andere bandleden.

Robbie Williams stond in 2010 voor het laatst op een plaat van Take That. De band vond zijn oorsprong in Manchester, begin jaren negentig.