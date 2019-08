Rechtszaak Weinstein blijft in New York na ’doorzichtige poging tot vertraging’

Volgens zijn advocaten krijgt Weinstein in New York geen eerlijk proces. Juryleden zouden volgens een motie van het team niet in staat zijn een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen ’ tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien’. Maar de rechtbank is het daar niet mee eens, die omschrijft de poging om de locatie te veranderen als ’een doorzichtige poging om het proces te vertragen’.

Weinstein is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. De zaak in New York draait om vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik.