Vlissingen geeft oeuvreprijs aan Franse regisseur Claude Lelouch

Claude Lelouch werd wereldberoemd met zijn film Un homme et une femme, uit 1966. De film won een Gouden Palm en twee Oscars. De hoofdrollen waren weggelegd voor Jean-Louis Trintignant en Anouk Aimée, die precies dezelfde rollen spelen in het nieuwste werk van de regisseur.

De oeuvreprijs op het filmfestival werd eerder uitgedeeld aan onder anderen Paul Verhoeven, Milos Forman, George Sluizer en Ettore Scola.

Film by the Sea is een van de grootste culturele evenementen van Zeeland. De 21e editie van het festival duurt nog tot 22 september en vindt plaats in het bioscoopcomplex CineCityXL in Vlissingen.