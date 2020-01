Harry en Meghan ook in Canada niet veilig voor paparazzi

Aanleiding om opnieuw hun advocaten in de arm te nemen zijn de foto’s die dinsdag verschenen van Meghan en Archie tijdens een wandeling op het Canadese Vancouver Island. De foto’s zouden zonder toestemming van het stel zijn gemaakt. Sky News meldt dat de betreffende fotograaf zich in de bosjes had verstopt en hen zou hebben bespioneerd.

Maar ook thuis zijn Harry en zijn gezin niet veilig voor de pers. Fotografen zouden zich massaal hebben opgesteld bij het huis waar het koppel momenteel verblijft. Ze zouden zelfs zo ver gaan dat er middels telelenzen is geprobeerd foto’s te maken van de twee terwijl ze binnen zijn.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat Harry en Meghan afstand doen van hun koninklijke titel. Vanaf het voorjaar van 2020 ontvangen ze ook geen overheidsgelden meer. Een van de redenen waarom ze besloten in Canada te gaan wonen waren de problemen die zij met paparazzi ondervonden.