Eerste beelden decor jubileumconcert Queen Elizabeth onthuld

Vlak voor het hek van Buckingham Palace zal op 4 juni een breed podium komen te staan. Vanaf het midden van het podium wordt vervolgens richting het monument voor koningin Victoria, dat recht voor het paleis staat, een catwalk geplaatst. Rondom dat monument wordt ook een podium neergezet. Het monument wordt daardoor meters breder. Op dat ronde podium komt volgens de impressie in ieder geval een vleugel te staan.

Op de Platinum Jubilee Party zal op 4 juni in ieder geval George Ezra zijn opwachting maken. Andere artiesten zijn nog niet aangekondigd. Bij de eerdere jubilea van Elizabeth in 2002 en 2012 werden ook al grote concerten met wereldsterren georganiseerd. In 2012 beklommen onder anderen Elton John, Paul McCartney en Ed Sheeran het podium. Het concert is live te volgen bij de BBC.

Gouden koets

Op 5 juni, tijdens de optocht ter ere van het jubileum, zal de gouden koets van Groot-Brittannië te zien zijn. Het is voor het eerst in twintig jaar dat de 260 jaar oude koets weer door de straten van Londen zal rijden.

De koets zal als vanouds worden voortgetrokken door acht paarden, maar de Queen zelf zal niet in het rijtuig zitten. Tijdens de optocht worden op de ramen van de koets namelijk filmbeelden geprojecteerd van de dag waarop Elizabeth in 1953 gekroond werd. Op die dag reed de koningin in deze gouden koets door de straten van Londen.

De koets, die doorgaans te zien is bij openstelling van de koninklijke stallen van Buckingham Palace, werd voor het laatst gebruikt bij het jubileum van de koningin in 2002. Daarvoor bij het jubileum in 1972. Beide keren werd de Queen toen vergezeld door haar in 2021 overleden echtgenoot prins Philip.