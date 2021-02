Gerard Joling drijft de spot met Gordon

„Twee advocaten in de hand”, grapt hij bij een foto waarop te zien is dat hij twee flessen advocaat vast heeft. Of Gordon hier de humor van kan inzien is nog maar de vraag, maar zijn volgers kunnen er in elk geval wel om lachen.

Toch zijn er ook flink wat mensen die reageren dat hij niet zo ’kinderachtig’ moet doen. „Doe eens lief Geer! Ben je hiervoor zo oud geworden? Dit is 0,0 niveau, had ik niet van je verwacht. Maak muziek in plaats van elkaar in de haren te vliegen, maak leuke programma’s in plaats van elkaar te kraken! Het staat je niet”, reageert iemand. „Gewoon samen een bak koffie drinken en praten. Genoeg ellende op de wereld”, vindt een ander.

Gordon maakte zondag bekend een advocaat te hebben ingeschakeld om de ’smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen’. De zanger kreeg de afgelopen dagen flink wat kritiek op zijn nieuwe pup Toto, omdat Franse bulldogs vaak gezondheidsklachten hebben. Gerard gooide vervolgens nog wat olie op het vuur door te zeggen dat Gordon beter helemaal geen huisdier had kunnen nemen, omdat hij het beestje ’weer na een jaar of een halfjaar zat’ zou zijn.

Gordon reageerde woedend en noemde de uitspraak ’de zoveelste dolksteek’ in zijn rug. Geer was echter van mening dat hij niets verkeerd heeft gedaan en schrijft het gedrag van Gordon toe aan een mogelijke terugval. Het bleek dé druppel voor Gordon. Om voor eens en altijd een einde te maken aan de ellende waarin hij terecht is gekomen, heeft hij een advocaat in de arm genomen. „Vanaf morgen start hij met een bodemprocedure om de smadelijke en lasterlijke uitlatingen aan mijn persoon nu voor eens en voor altijd te stoppen.”