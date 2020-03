’Ik heb geleerd van alle ellende in mijn leven’

Nu het Songfestival dichter- en dichterbij komt, staat ook Getty Kaspers weer volop in de belangstelling. Zij won het liedjesfestijn met Teach-in in 1975. ,,Nu maar hopen dat he coronavirus straks geen roet in het eten gooit.’’ Ⓒ Jim Hoogendorp

Door de komst van het Eurovisiesongfestival naar ons land, staat ook oud-winnares GETTY KASPERS na 45 jaar weer volop in de belangstelling. De zangeres geniet van alle hernieuwde aandacht en het feit dat ze ook privé weer lekker in haar vel zit. ,,Zonder dat de buitenwereld er weet van had, raakte ik in een diepe depressie. Mijn nieuwe man heeft me daar weer uitgetrokken.’’