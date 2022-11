Supermodel verscheen als worm Heidi Klum liet zich weer eens hélemaal gaan voor Halloween

Heidi Klum geeft een interview als worm tijdens Halloween Ⓒ Shutterstock

New York - ‘Queen of Halloween’ Heidi Klum (49) heeft zichzelf dit jaar overtroffen met haar kostuum. Het Duitse model verscheen op haar jaarlijkse Halloweenfeest in New York als een ‘simpele’ worm.